Malick Thiandoum : "C’est très normal que Macky Sall soit esseulé après cette décision"

Le journaliste Malick Thiandoum a donné son avis sur le report de la Présidentielle. Au micro d'"Infos Matin" sur la TFM, il a fait part de son désaccord.







« Cette décision de report de l’élection présidentielle est inopportune. Le sentiment le mieux partagé est que la population sénégalaise et la communauté internationale ne sont pas d’accord. Il y a la sacralité de la Constitution sénégalaise. Elle est au-dessus même du président de la République. C’est très normal qu’il soit esseulé, après cette décision. Mis à part les députés de la majorité, tout le monde le laisse tomber. La CEDEAO, après information, s’est rendu compte de son erreur, d’où le dernier communiqué plus marquant », a déclaré Malick Thiandoum.





"L'étau se resserre autour de Macky Sall. Il y a de plus en plus de contestations tous azimuts. Je pense aussi que tous les gens épris de liberté, de démocratie et de justice se sont levés pour taper du point sur la table. Il y a des positions de principe auxquelles personne ne doit déroger. Rien n'explique, encore une fois, ce report (…) Il n'est pas trop tard pour Macky Sall de revenir su sa position", a-t-il ajouté.