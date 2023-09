Malicounda : Maguette Sène vote Amadou Ba et lance l'offensive pour sa victoire au 1er tour

Les responsables de la mouvance présidentielle de la commune de Malicounda ont tenu hier une assemblée générale, sous la direction du maire Maguette Sène. Une occasion pour eux, de marquer leur adhésion totale au choix de Macky Sall, porté sur Amadou Bâ, comme candidat de BBY à la présidentielle de 2024. Selon le journal L’Infos, dans son édition du 18 septembre 2023, le Maire de Malicounda Maguette Sène, appuyés par tous les leaders des partis membres de BBY à Malicounda, a saisi cette tribune à l’allure d’un meeting avant l’heure, pour lancer la grande offensive pour une victoire éclatante du Président Amadou Ba au soir du 25 février 2024.





Tout BBY de la commune de Malicounda approuve le choix porté sur Amadou Bâ, comme candidat de la coalition à la prochaine présidentielle. Le patron local de la coalition l’a affirmé hier, au sortir d’une assemblée générale. «Nous voulons dire aux responsables, militants, sympathisants et à toute la population, que nous adhérons entièrement au choix du président Macky Sall, porté sur le président Amadou Ba, comme candidat de la coalition BBY. Tous les responsables de BBY dans la commune de Malicounda sont derrière le président Amadou Ba», a déclaré le maire Maguette Sène.







Il invite à se mettre au travail dès à présent, afin d’assurer la victoire à leur candidat. «Nous allons engager le travail dès maintenant avec une tournée dans les 22 villages de la commune. Nous allons tout faire pour qu’au soir du 25 février on puisse élire le président Amadou Bâ, avec une large majorité. Malicounda est un moteur dans le département de Mbour. Malicounda est la 2e population, après ville de Mbour, et la 2e en termes d’électorat après la ville de Mbour. Malicounda est le meilleur grenier pour le président Macky Sall. On n’a pas droit à l’erreur. On doit rester debout. Malicounda va porter le combat et va porter le taux à un niveau jamais égalé», s’engage-t-il.