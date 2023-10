Mamadou Guèye sur sa relation avec Sonko : “je ne suis pas radical pour ne pas dire extrémiste”

Dans les méandres de la politique sénégalaise, les trajectoires personnelles peuvent parfois prendre des chemins inattendus. C'est ce que laisse entrevoir l'intervention de Mamadou Guèye, Directeur des Domaines, maire de Djidah Thiaroye Kaw, président de l’AS Pikine, lors de son passage à l'émission "Le grand jury". À cette occasion, il a abordé sa relation passée avec Ousmane Sonko, le leader de l'ex-Pastef.





Le membre du secrétariat exécutif national de l’APR a ouvert la discussion en révélant : "On a eu à avoir une proximité parce qu’on a créé le Pastef ensemble. On a eu à travailler sur des dossiers aussi pendant un temps. Forcément, ça crée des liens. Et ces liens ont été créés bien avant même la création de Pastef et ils ne se sont pas distendus quand on a été du même corps."







Les propos de Mamadou Guèye laissent transparaître une histoire commune entre les deux hommes, marquée par une collaboration et une proximité qui ont perduré même après la création du Pastef. Cependant, il a ensuite évoqué un éloignement progressif : "Effectivement, on a des liens qui se sont créés au fil du temps et peut-être, des conjectures. Ces liens se sont distendus depuis assez longtemps. Moi-même j’ai pris l’option de choisir une autre voie sur le plan politique surtout quand Pastef est devenu peut-être un parti qui réclamait sa radicalité."







Cette divergence politique a contribué à l'éloignement entre les deux figures. Il explique : "D’un point de vue personnel, je ne suis pas radical pour ne pas dire extrémiste, d’un point de vue politique, n’étant pas du même bord forcément, on n’a plus les mêmes fréquentations, on n’a plus les mêmes relations et ça c’est distendu. On n'a pas de problèmes particuliers mais on n’est pas du même bord et chacun assume sa position. Il est dans sa voie que je respecte. Je suis dans ma voie, je crois qu'il respecte cela et chacun trace sa route."







Pour rappel, Ousmane Sonko a été arrêté en fin juillet 2023. Il est poursuivi pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol.