Mamadou Kasse : « Tambacounda fera gagner le candidat désigné par le Président Macky Sall »

Le moins que l'on puisse dire c'est que Mamadou Kasse, Président du Conseil départemental de Tambacounda et par ailleurs DG de la SICAP SA n'aura pas perdu de temps après le discours historique du Président de la République annonçant qu'il ne va pas briguer un troisième mandat à la tête du Sénégal.





Connu pour être très proche de sa base affective, le Président du Conseil départemental de Tambacounda n' a pas chômé ce week-end. Il a d'abord, le jeudi 06 juillet 2022, animé le très attendu point de presse en compagnie des Maires du Département de Tambacounda, tous signataires du communiqué qui est revenu sur le discours du Président tout en dégageant des perspectives dans ce contexte politique plutôt chargé. Ensuite, il a multiplié les rencontres avec les responsables, alliés du Benno bokk ainsi que les forces vives locales pour mettre les troupes en ordre bataille en direction des élections présidentielles du 25 février 2024.





Face à la presse, la déclaration liminaire a été lue en français par le Maire de Dialocoto, le jeune et très dynamique Bafodé Drame avant que le Président Kassé ne sacrifie à l'exercice en wolof et se prêter à quelques questions des journalistes.





Pour les élus du Département sous la houlette de Mamadou Kassé, Issa Signate, Maire de Netteboulou, Oumar Deme Maire de Ndoga Babacar, Babacar BA, Maire de Koussanar, Bafode Drame Maire de Dialacoto, Seydou Ba, Maire de Niani Toucouleur, entre autres, "Il faut respecter le choix du Président Macky Sall, même si ce n'était pas notre souhait de le voir partir sans briguer une troisième candidature », disent-ils. « Nous sommes les témoins de l’impressionnant bilan du Président Macky Sall qui a transformé nos terroirs et nos territoires. En 12 ans, le département de Tambacounda a fait des bonds considérables tant au niveau des équipements sociaux de base qu’au niveau des accès à l’eau et à l’électricité. De plus, son incontestable leadership nous a conduit à plusieurs victoires. » » affirment-ils.





Les élus du Département de Tambacounda considèrent la décision, malgré la volonté affichée par beaucoup de sénégalais de le voir briguer un nouveau mandat, « comme un engagement à accompagner autrement notre continent dans un contexte mondial spécial. »





Les élus du Département de Tambacounda soutiennent, à cet effet, « le Chef de l’État dans sa quête permanente d’un Sénégal de paix, de stabilité et d’émergence économique. » Aussi, les élus du département de Tamba adhèrent à l’appel à la vigilance et la solidarité tout en réitérant leur engagement auprès du Président Macky Sall, chef de la majorité présidentielle élargie.





Les élus du Département de Tambacounda, donnent ainsi carte blanche au Président Macky Sall pour le choix du candidat qui conduira la coalition à la victoire. C’est pourquoi, soulignent-ils « nous invitons la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à rester unie dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous exhortons tous les responsables et militants de la majorité à rester solidaires et à l’écoute du Président Macky Sall afin d’assurer une large victoire au candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar.