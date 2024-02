Mamadou Lamine Diallo, candidat à la Présidentielle : «Le second combat est la sortie du présidentialisme absolu»

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo est tout heureux suite à la décision du Conseil constitutionnel rendue, le 15 février dernier contre tour report de l’élection présidentielle. « La question des 2 mandats définitivement réglée au Sénégal », s’enorgueillit-il.





Le député de rappeler: « j’ai soutenu depuis 17 ans, sans vaciller que le modèle démocratique du Sénégal doit se maintenir et se renforcer par la règle des deux mandats de 5 ans maximum du Président de la République. Ce combat est définitivement gagné par la décision historique du Conseil constitutionnel de ce 15 février 2024. Le jeudi 15 février 2024 est sans doute un jour historique pour moi. Le Sénégal a franchi un cap et je m’en réjouis. Le Président Macky Sall a accepté la décision du Conseil Constitutionnel. Pour Tekki et Mamadou Lamine Diallo, c’est une grande victoire politique ».





Toutefois, il dira que « le second combat est la sortie du présidentialisme absolu en réduisant et en encadrant les pouvoirs du Chef de l’État, en particulier dans les nominations et la gouvernance des ressources naturelles ».