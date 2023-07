Mamadou Lamine Diallo : «98% des candidats à la présidentielle veulent…»

Mamadou Lamine Diallo a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il assure que son parcours de polytechnicien, d’ancien fonctionnaire international, d’ancien conseiller à la Primature et, aujourd’hui, de parlementaire, le place au-dessus des autres candidats sur la ligne de départ.



«98%de ceux qui veulent faire de la politique au Sénégal veulent s’enrichir et enrichir leurs familles», décrète-t-il dans un entretien avec L’AS. Dans cette perspective, croit savoir le leader du mouvement Tekki, ces derniers apprendraient «les techniques américaines de manipulation des masses pour les tromper et se hisser au sommet de l’État».



«Faire de la politique, être ministre ou député, veut dire que tu devrais être prêt à mourir pour ton pays, martèle le député. La plupart de ceux qui veulent devenir président de la République ne sont pas prêts à mourir pour le Sénégal.»