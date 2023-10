Mamadou Lamine Diallo : « Il est urgent d’encadrer les pouvoirs du président »

"Amadou Ba n’ignore pas ce travail du Réseau parlementaire pour la bonne gouvernance (RGM) en tant que ministre des Finances. Alors, lors de sa première et dernière apparition au Forum des mines, il aurait dû rendre hommage au RGM. C’est un minimum", selon Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki dans sa question hebdomadaire.





Mais pour le parlementaire, « l’honnêteté intellectuelle ne fait pas partie de l’ADN de l’APR ». D'après lui, il urge d’encadrer les pouvoirs du président de la République en matière de gouvernance minérale. « C’est ce que je me propose de faire, une fois élu en 2024", dit-il.