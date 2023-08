Mamadou Lamine Diallo: «Sonko s’en sortira et le peuple patriote vaincra»

Les réactions se succèdent depuis le placement sous mandat de dépôt d’Ousmane Sonko. Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo s’y est mis. «Macky Sall vient de mettre Sonko en prison et de dissoudre le Pastef. Ce qu’il cherchait depuis 2019 -2020, commission d’enquête parlementaire sur les 94 milliards, affaire Adji Sarr, affaire Mame Mbaye Niang pour finir par un vol de portable et un appel à l’insurrection. Ridicule! ». Le député de soutenir sur sa page Facebook, «qui veut noyer son chien l’accuse de rage! ».





A l’en croire, «Sonko s’en sortira et le peuple patriote vaincra les défenseurs du système regroupés autour de BBY! ».



Le maire de Ziguinchor est inculpé, ce lundi 31 juillet, des faits d’appel à l’insurrection, d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et de vol.