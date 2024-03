Mamadou Lamine Diallo : “Thiès doit être à l'avant-garde des conquêtes pour la rupture et la responsabilité”

Chaleureusement accueilli à Thiès, le candidat à la présidentielle du dimanche 24 mars 2024, Mamadou Lamine Diallo, au milieu d'une forte caravane, a tenu à rappeler que «Thiès est le socle de la résistance depuis la grève des cheminots, cette ville est à l'avant-garde des libertés démocratiques au Sénégal, elle doit être à l'avant-garde aujourd'hui des conquêtes pour la rupture et la responsabilité».



À ses yeux, «Thiès aurait dû être un centre industriel, parce qu'on y réparait des wagons, des locomotives», mais, se désole-t-il, «tout cela a disparu». «Il faut que cela revienne», estime-t-il. Constatant que «tout le monde sait qu'il n'y a pas d'industrialisation sans Chemin de fer», le candidat à la présidentielle prend l'engagement de «rétablir tout cela et très rapidement».



Mamadou Lamine Diallo, rappelant que «Thiès est un creuset panafricain, où se retrouvait tout le monde», trouve qu'« il y a trop d'apatrides au Sénégal et ce n'est pas normal». Il pense que «le Sénégal doit être à la tête de l'Afrique de l'Ouest » et, pour cela, promet de «ramener au Sénégal le droit du sol parce que ce pays doit être à la tête de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar de la Chine, de l'Inde.....»