Mamadou Mamour Diallo, Président du Mouvement Dolly Macky : « Louga renouvelle sa fidélité au Président Macky Sall… »

« Louga a renouvelé sa fidélité au Président Macky Sall… ». Telle est la conviction de Mamadou Mamour Diallo, Directeur de l’Onas par ailleurs leader du mouvement « Dolly Macky ». Accueilli triomphalement le samedi par ses militants, il leur a conseillé d’éviter d’écouter ceux qui veulent déstabiliser le pays. Il en a aussi profité pour vanter le bilan de son leader Macky Sall.



Visage rayonnant de bonheur, Mamadou Mamour Diallo avait toutes les peines du monde à accéder à l’intérieur de sa maison sise au quartier Grand Louga. Les gardes du corps qui l’aidaient à se déplacer au milieu de la foule sont visiblement dépassés. Tout ce beau monde voulait serrer la main au leader du mouvement « Dolly Macky ». Distribuant un large sourire à ses nombreux militants qui ont bravé le chaud soleil sévissant dans la capitale du Ndiambour dans le but de lui dérouler le tapis rouge, M. Diallo a enfin improvisé une déclaration en lieu et place d’une réunion que ses responsables voulaient tenir : « Les responsables du mouvement Dolly voulaient tenir une réunion mais les conditions ne s’y prêtent. Les militants sont venus en masse. D’ailleurs, ceux qui n’ont pas accédé à l’intérieur de la maison sont plus nombreux. Ils attendent dehors. Donc, je suis obligé de m’adresser avec vous, car je sais que vous êtes tous venus ici pour me témoigner votre fidélité et votre loyauté. Nous allons tenir un grand rassemblement après la Tabaski…», a introduit Mamadou Mamour Diallo. Très acclamé par la foule acquise à sa cause, il poursuit : « Cette mobilisation exceptionnelle prouve que le mouvement Dolly reste une force politique incontournable à Louga. D’ailleurs il en était toujours ainsi. Depuis son lancement en 2016, il a toujours travaillé aux côtés du président Macky Sall. Il a pesé de tout poids aux différentes élections et notre leader s’en est sorti avec des scores honorables. Notre apport a été décisif à Louga. J’ai décodé le message que vous venez de m’envoyer en répondant en masse à cette rencontre. Louga a renouvelé sa confiance au Président Macky Sall. Je ne le dirai jamais assez. Le chef de l'État est mon leader. J’ai confiance en lui. Chacun est libre de choisir son leader mais ce choix doit être motivé. Le Sénégal a réalisé l’émergence grâce à Macky Sall. Ses réalisations sont visibles partout. Ceux qui s’agitent sont uniquement intéressés par son fauteuil. C’est la politique du « ôte-toi pour que je m’y mette » et nous ne devons pas l’accepter.



D’ailleurs, ces gens -là n’osent pas critiquer le bilan du chef de l'État. Ils savent que ce dernier a transformé le pays. Les chantiers poussent de partout. Il a fait un grand bond en avant. Les populations de Louga qui l’ont compris très tôt, sont toujours à ses côtés et l’accompagnent pour qu’il termine ses chantiers. Donc, elles n'écoutent jamais ceux qui veulent déstabiliser le pays. D’ailleurs, le mouvement Dolly qui s’est fixé comme objectif de faire le maillage des 45 départements du pays, initiera des séances de sensibilisation pour conscientiser les jeunes afin qu’ils ne soient pas endoctrinés par ceux qui veulent semer le chaos dans le pays… »