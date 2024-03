[Parole aux militants] : Mamadou Mbaye donne 5 bonnes raisons de voter pour Déthié Fall

Après 24 ans dans le landerneau politique sénégalais, Déthié Fall a décidé de se présenter à la présidentielle du 24 mars prochain. Dans cette rubrique dédiée aux militants, l’expert en financement de la santé par ailleurs président de l’école du parti, Mamadou Mbaye, présente aux internautes 5 raisons de voter pour le candidat et leader du PRP.









“Un homme de convictions qui est resté fidèle à son serment d’incarner ce Sénégal de rupture”





1. Dethie Falle est un leader compétent et vertueux. La compétence et la vertu sont plus que nécessaires à celui ou celle qui ambitionne de diriger le Sénégal. Les sénégalais prêtent beaucoup d’attention à la qualité des hommes publics dans leurs rapports avec l’intérêt général.





Dethie Fall n’a jamais été épinglé par un rapport d’audit, aucune VAR ne l’a confondu ; ses propos d’hier sont ceux d’aujourd’hui. Il est le seul acteur politique à n’avoir jamais transhumé.





Durant son parcours de 20 ans dans l’opposition, il a fait montre de patience et surtout de maîtrise de soi qui sont des qualités indéniables. D’ailleurs lors de sa violente rupture avec le parti Rewmi, Déthié Fall n’a proféré ni injures, ni déballages ou dérapages.





Il est aussi un homme de convictions qui est resté fidèle à son serment d’incarner ce Sénégal de rupture. A l’Assemblée, il a préféré garder sa posture de député représentant les sénégalais plutôt que sa posture de numéro 2 du parti Rewmi, nouvel allié du PR Macky Sall. Au sein de la coalition Yewwi Askan WI, il a aussi et constamment démontré sa loyauté dans le combat contre le régime. Il a été en détention, jugé et emprisonné mais il est resté du haut de son galon d’officier de réserve, persévérant dans l’épreuve et loyal vis à des alliés et de la charte de Yewwi Askan WI.









“Il est le symbole du Sénégal attaché aux valeurs sociales et religieuses”









2. Il est le symbole du Sénégal attaché aux valeurs sociales et religieuses. Il n’y a aucun programme de société au Sénégal en dehors de nos guides religieux (islam et christianisme) porteurs de valeurs universelles positives disait-il. Il y va d’ailleurs de la stabilité de notre pays ». Il est un fervent mouride, petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall. Le Sénégal sous son magistère sera le Sénégal de travail fidèle au mouridisme, d’ouverture tel qu’enseigné par El Hadji Malick Sy, Baye Niasse, Limamoul Mahdi (RTH) mais aussi de tolérance et de vérité à l’instar du legs de l’Eglise mais enraciné aux valeurs de la république et de l’Etat de droit.









“Il a un talent et une compétence d’entrepreneur prouvés”





3. Le Sénégal a besoin pour la première fois depuis l’indépendance d’un Président qui a l’expérience de faire et qui sort du sentier battu des chefs d’Etat purs produits de l’administration publique et du système public. Le Sénégal est dans le temps de l’entreprenariat féminin, des starts up, de la performance et de l’émergence économique. Il nous faut plus qu’un simple administrateur civil pour engager ce virage au plan industriel dans le contexte de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’une forte demande de patriotisme économique.





Dethie Fall est ingénieur polytechnicien et chef d’une entreprise d’envergure internationale fleuron industriel du Sénégal et de l’Afrique, il sait faire ; il a un talent et une compétence d’entrepreneur prouvés. Ce qui sera un atout majeur pour amorcer les changements nécessaires et redonner espoir à cette jeunesse.





“Déthié Fall est le seul capable de réconcilier tous les Sénégalais”





4. La concorde, la cohésion nationale sont aujourd’hui mises à rude épreuve. La probabilité d’un Sénégal divisé en proie à une chasse aux sorcières, au déballage est élevée. Le Sénégal a besoin d’un homme de rupture certes mais conciliant. Le Président Déthié Fall est cet homme, cet opposant républicain qui dans les périodes de forte adversité avec le régime a fait montre de beaucoup de fermeté mais aussi de beaucoup de respect et de tolérance.





Déthié Fall est le seul capable de réconcilier tous les Sénégalais et les sénégalais de tout bord dans le respect de la république et de l’Etat de droit.









“Il marque à coup sûr la rupture générationnelle et appréhenderait mieux les aspirations profondes d’une population essentiellement jeune”









5. Dethie Fall présente un excellent projet de société. C’est d’ailleurs le seul projet conçu et élaboré par et avec les acteurs (paysans, artisans, mécaniciens, enseignant, serignes daras, chefs de villages, universitaires, etc.). Son projet de société n’est pas le fruit d’une réflexion de cadres ni d’une production intellectuelle. C’est d’ailleurs ce qui justifie amplement au-delà de la pertinence des orientations stratégiques, sa faisabilité. Pour lui, les Sénégalais doivent d’abord être débarrassés du stress social causé par la cherté de la vie, le chômage des jeunes, la pauvreté, entre autres pour ensuite pouvoir être mobilisés dans les chantiers de construction collective (plus de justice, plus d’équité, plus de transparence et de redevabilité, etc.). Ceci est plus que concret et réalisable.





Âgé de 48 ans, il marque à coup sûr la rupture générationnelle et appréhenderait mieux les aspirations profondes d’une population essentiellement jeune.