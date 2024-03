[Parole aux militants] Mamadou Mbengue donne cinq bonnes raisons de voter Mame Boye Diao





Lui aussi fait partie des dissidents de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Son désaccord sur le choix porté sur Amadou Ba lui a d’ailleurs valu son limogeage de son poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Ayant décidé de faire cavalier seul, El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye a mis en place la coalition pour un Sénégal nouveau. Dans cette rubrique réservée aux militants, le coordonnateur du comité directeur de ladite coalition nous donne cinq bonnes raisons de voter pour son champion à la présidentielle du 24 mars prochain









« Mame Boye Diao se démarque par son indépendance d’esprit »





Qui est Mame Boye Diao ? :





El Hadji Mamadou Diao, également connu sous le nom de Mame Boye Diao, est un homme politique sénégalais. Son parcours académique est impressionnant : après avoir obtenu son Bac avec mention « Assez bien » au Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, il a poursuivi ses études à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). À l’UGB, il a obtenu un DEUG en Sciences Juridiques et Politiques, suivi d’une maîtrise en Sciences Politiques, option Relations Internationales en 1996. En 1998, il est admis à l’École Nationale d’Administration (ENA) et en ressort avec le titre d’Inspecteur des Impôts en 2000. Sa carrière professionnelle a débuté comme Chef de l’IFAC au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau 2. Il a ensuite occupé divers postes de responsabilité dans le domaine fiscal, notamment en tant que Chef du CSF de Fatick et du CSF des Parcelles Assainies. Mame Boye Diao a également été directeur des Services Régionaux et a joué un rôle clé dans l’organisation et la massification du parti au sein de l’Alliance pour la République (APR), en particulier à Kolda.









1.Autonomie stratégique, Réforme et Innovation Sociétale





Mame Boye Diao met en avant une vision stratégique pour préserver les actifs stratégiques du Sénégal, même si notre pays ne bénéficie pas de ressources naturelles abondantes sur son territoire. Il propose un modèle de déploiement qui vise à maximiser l’utilisation efficace des ressources existantes, à diversifier l’économie et à réduire la dépendance à l’égard de secteurs spécifiques. Cette approche stratégique implique également la recherche de partenariats internationaux pour accéder à des technologies et des connaissances avancées dans des domaines tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie. Mameboye Diao considère la réforme économique comme une priorité absolue. Il s’engage à créer un environnement favorable aux entreprises, à encourager l’investissement et à promouvoir l’entrepreneuriat. Sa vision de l’innovation sociétale inclut la formalisation des métiers de l’artisanat, la création d’opportunités pour les jeunes entrepreneurs et la mise en place d’une banque dédiée au financement des femmes entrepreneures. Il propose également des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation, renforcer les compétences professionnelles et favoriser l’inclusion sociale.









2.Bonne gouvernance, Réconciliation sociale









Face au désespoir des jeunes qui risquent leur vie en empruntant les pirogues pour rejoindre d’autres pays, Mame Boye Diao préconise une approche holistique de la réconciliation sociale. Ses 160 réformes touchent divers secteurs, notamment l’éducation, l’emploi, la santé, l’agriculture et le foncier. Il s’agit de créer un environnement propice à la croissance économique tout en veillant à l’inclusion de toutes les couches de la société. La bonne gouvernance est au cœur de sa vision, avec une transparence accrue, une lutte contre la corruption et une responsabilisation des dirigeants.













3. Automatisation et indépendance de l’appareil judiciaire :









Mame Boye Diao propose une réforme judiciaire ambitieuse. Son modèle cartographie les processus judiciaires, permettant ainsi une automatisation efficace des procédures. L’objectif est de réduire les délais, d’améliorer l’accès à la justice et de garantir l’indépendance du système judiciaire. Il s’agit d’assurer une application équitable des lois et de renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire.





4. Politique étrangère, Diplomatie et Politique de la diaspora





Compte tenu de la position géopolitique du Sénégal, Mame Boye Diao met l’accent sur une politique sécuritaire performante. Son projet PRS (Plan de Réforme Stratégique) vise à renforcer la sécurité nationale, à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité dans la région. Il s’engage à établir des partenariats solides avec d’autres pays, à favoriser le dialogue diplomatique et à défendre les intérêts du Sénégal sur la scène internationale. Sa vision est axée sur la paix, la coopération régionale et la prospérité partagée. Mame Boye Diao accorde une grande importance à la diaspora sénégalaise. Il reconnaît les difficultés auxquelles elle fait face, notamment lorsqu’elle tente de rejoindre l’Europe par des voies dangereuses. Son projet vise à redonner espoir à ces jeunes et à créer des opportunités pour eux au Sénégal. Il s’engage à renforcer les liens avec la diaspora et à faciliter son implication dans le développement du pays.





5.Différence avec les autres candidats





Mame Boye Diao se démarque par son indépendance d’esprit et sa décision de se présenter en tant que candidat à la Présidentielle de 2024, malgré la désignation d’Amadou Ba par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Sa vision met l’accent sur la réconciliation nationale, la paix, la sécurité et le développement du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage). Il incarne une force politique incontestable et incontournable, prêt à façonner un Sénégal plus fort, plus prospère et plus juste. Son livre sur sa vision du Sénégal publié en novembre dernier.





