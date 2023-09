Mamadou Ngom, DAGE au ministère des Sports : “Amadou Ba, un choix pour gagner l’élection”

Les déclarations de soutien se multiplient pour Amadou Ba, désigné samedi dernier candidat officiel de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement (DAGE) au ministère des Sports, Mamadou Ngom, considère qu’il est le meilleur “choix pour gagner l’élection présidentielle de 2024. “Pour l’avoir fréquenté à la DGID (Direction des Impôts et Domaines) et au Ministère des Sports, je peux attester avec force que le Premier Ministre Amadou Ba a toutes les qualités requises pour exercer la fonction présidentielle”, atteste-t-il.