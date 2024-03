Mame Boy Diao veut faire de Kaolack “un hub maritime pour booster l’économie”

Une fois élu président de la République, El Hadji Mame Boy Diao fera de Kaolack un hub maritime pour booster l’économie. Le candidat a fait cette déclaration lors d’un meeting hier.



Le candidat de la coalition « Diao 2024 » était le 21 mars dernier, dans la capitale du Saloum, Kaolack. Une occasion pour lui, de dénoncer la mise à l’écart de cette ville dans les politiques publiques. Il promet de changer la donne une fois élu. Selon lui, le développement du Sénégal ne peut se faire si Kaolack continue de ne pas bénéficier des politiques économiques du Sénégal. Revenant sur son programme de développement qu’il entend dérouler une fois élu à la tête du pays au soir du 24 mars 2024, M. Diao soutient que Kaolack doit être un hub maritime qui va concurrencer des pays de la sous-région et booster l’économie. «Avec ce qu’on a fait à Thiès comme point de départ de la politique ferroviaire, on pouvait faire de Kaolack, un hub maritime qui permet au Sénégal de pouvoir concurrencer d’autres pays qui s’ouvrent à la destination malienne. Ce port, son intérêt, c’est de pouvoir rendre le Sénégal attractif mais surtout de créer une autre attractivité économique à l’intérieur de la région. Le Mali, c’est le premier partenaire commercial du Sénégal. Si on avait ouvert le port, ça aurait créé de nouvelles opportunités », a expliqué le candidat à l’élection présidentielle. Une fois mis en place, ce port devrait permettre d’installer une connectivité avec presque toutes les régions du Sénégal à travers une transformation sérieuse.



Il n’a pas manqué de déplorer la mise à l’écart de Kaolack dans les politiques publiques. Soulignant que cette ville est à la fois, le carrefour et le cœur du Sénégal, il a affirmé qu’elle n’a rien fait pour mériter cette mise à l’écart dans les politiques économiques de développement initiées par l’Etat.



«Rien n’a été fait pour embellir le cadre de vie de Kaolack. Cette ville est le carrefour du Sénégal qui permet de rallier toutes les régions du pays. Kaolack a une jeunesse dynamique, courageuse mais qui n’est pas accompagnée. Il est temps que nos jeunes puissent étudier et être dans les mêmes conditions que les autres », a martelé M. Diao. Selon lui, on ne peut pas prendre tous les investissements et les mettre dans une seule région. A son avis, on doit miser sur Kaolack qui est une région agricole. «Les populations de Kaolack sont conscientes de leur potentiel et il faut mettre le curseur sur cette région. On doit développer l’économie locale en misant sur l’arachide », a plaidé le candidat.



Mame Boy Diao a fait savoir aux Kaolackois que si les Sénégalais votent pour lui, l'État va accompagner les populations dans leurs activités génératrices de revenus pour le développement économique. Il demande aux Sénégalais d’élire un homme neuf pour changer le pays. «Il nous faut un pacte pour mettre le Sénégal sur les rails du développement. Le Sénégal a besoin d’un homme neuf pour changer le pays », a lancé El Hadj Mame Boy Diao.