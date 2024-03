Mame Boye Diao à Kaffrine : “Des experts disent qu’il y a des bureaux de vote fictifs et des électeurs fictifs”

La caravane Diao 2024 a fait son passage, hier, dans le Ndoucoumane. Face à ses militants et sympathisants, Mame Boye Diao s’est dit confiant et rassuré de ses chances de devenir le prochain président de la République. Il s’est, en outre, félicité d’accueillir de nouveaux soutiens dans sa coalition.





Cependant, le président de la coalition Diao2024 a sonné la mobilisation pour sécuriser le processus de vote. “Je ne peux pas comprendre que des experts disent qu’il y a des bureaux de vote fictifs et des électeurs fictifs. Cela veut dire qu’il y a une grande organisation derrière. Nous devons donc rester vigilants par la mobilisation citoyenne”, a indiqué le candidat Mame Boye Diao.





L’ancien ministre dit vouloir redonner de l'espoir aux jeunes. “Nous notons une désarticulation dans le système de l’enseignement supérieur et de l’offre de formation et d’emploi. Des jeunes qui ont le Bac peuvent attendre un an avant de se faire orienter”, a-t-il déploré.