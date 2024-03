[Présidentielle] Mame Boye Diao appelle à “respecter le vote des Sénégalais”

El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye candidat de la coalition Diao 2024 a voté à 13h14 mn au centre de vote de l'école Abdoulaye Diallo située au quartier Doumassou dans la commune de Kolda.



Accompagné d'une forte délégation, le maire de Kolda a réagi au sortir de son bureau de vote. "Si vous voulez un Sénégal de paix, respectez le vote des sénégalais", a-t-il dit.



"Quand nous avons voulu priver les senegalais de leur droit de vote, ils se sont exprimés violemment au point d'en perdre des vies", a-t-il poursuivi.



Dans la foulée, Mame Boye Diao invite les autorités en charge du processus électoral et les autres organes de supervision de veiller à ce que la sérénité du scrutin soit effective. Il a aussi dénoncé “l'achat de conscience” que certains acteurs politiques se livrent en plein moment de scrutin. "Si on va vers un détournement du suffrage des Sénégalais, ils s'exprimeront et ont plusieurs moyens de s'exprimer”, a-t-il relevé.