[Campagne] Mame Boye Diao : "Thiès devait être le hub de départ de tous les échanges terrestres de notre pays"

Le deuxième jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024 a été un véritable marathon pour le candidat Mame Boye Diao de la coalition "DIAO 2024". Après le premier meeting réussi de Keur Massar tenu ce dimanche, l'enfant du Fouladou s'est successivement rendu ce lundi à Kayar, Pout, Thiès et Tivaouane. L'auteur du "Sénégal qui vient" a eu droit à chaque étape de sa visite à un accueil chaleureux empreint de cordialité et de convivialité.



À Kayar, M. Diao a eu des échanges féconds et fructueux avec les acteurs du secteur informel qui s'activent dans la pêche et le micro mareyage. Sur place, les femmes transformatrices entre autres couches de la population ont exposé leurs doléances au candidat, El Hadji Mamadou Diao. Ce dernier leur a prêté une oreille attentive et pris la pleine mesure de leurs préoccupations majeures qui tournent notamment autour de la formation et l'obtention de financement La démarche participative et inclusive de l'ex Directeur des Domaines a été saluée par la population de Kayar où l'activité majeure est la pêche.



A Pout, Mame Boye Diao a fait un diagnostic sans complaisance de la localité non sans pointer du doigt le riche potentiel agricole. Il promet une réponse structurelle une fois élu Président de la République.Il a promis un financement adéquat pour permettre la mécanisation et le conditionnement des légumes, des produits fruitiers et agricoles.



Arrivé à Thies aux environs de 21 h 30 en provenance de Pout, Mame Boye Diao a eu droit à un accueil chaleureux et coloré avec en toile de fond une ambiance carnavalesque. "Thiès devait être le hub de départ de tous les échanges terrestres de notre pays" a affirmé Mame Boye Diao. "Vous avez l'assiette pour accueillir tout ce qui est investissement structurant dans le cadre des transports par la voie ferroviaire. Malheureusement on a laissé les chemins de fer mourir et nos cheminots de Thiès ont eu une seule chanson durant ces 15 et 20 dernières années, qui est la réhabilitation des chemins de fer alors que nous devrions être à une étape de modernisation avec de nouvelles pistes qui auraient été ouvertes".



Mame Boye Diao promet de faire de Thiès un poumon économique du Sénégal : "Avec son potentiel agricole, Thiès doit servir de précurseur en matière de politique économique du Sénégal".



Mame Boye Diao a clôturé son marathon à Tivaouane tard dans la nuit. Accueilli en grande pompe par des militants mobilisés depuis le matin, le candidat de DIAO 2024 a axé son intervention sur l'apprentissage et la réforme du système éducatif pour mieux prendre en charge les besoins de la jeunesse.