Mamoudou Ibra Kane expose sa vision à l’Ambassadrice de Grande Bretagne





Le LEADER du Mouvement DEMAIN C'EST MAINTENANT (DCM) s'est rendu mercredi à la résidence de Juliette John, Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal.





Accueil chaleureux et amabilités circonstanciées ont rythmé cette rencontre très conviviale.





Quand une diplomate chevronnée et un journaliste de renom conversent, ça vole haut, ça discute avec délicatesse, ça analyse, ça dissèque et surtout ça décortique.





Ils ont fait un large tour d'horizon des relations entre leur pays, les atouts de la coopération et les enjeux d'un rapprochement plus fécond dans divers domaines touchant au développement, à la culture, à l'éducation, à l'énergie, aux hydrocarbures, à la diplomatie, à la sécurité et aux perspectives.





Ils se sont montrés très attentifs aux ressorts de l'économie et à ses leviers consolidants.





Dans cet entretien de haute importance, la démocratie a occupé une place conséquente allant du vote, au code, des textes de lois aux modes d'élections, du dialogue des programmes à l'écoute des citoyens jusqu'au choix souverain du peuple et au rôle des médias.





Le Leader de DCM a dévoilé d'autres facettes de son répertoire d'analyse qui a retenu l'attention de la Représentante de Sa Majesté le Roi Charles III.