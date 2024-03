Mamoudou Ibra Kane : « Karim Wade est dans l'activisme et l'émotion »

Fumée blanche au Parti démocratique sénégalais (PDS). Le "Pape du Sopi", Me Abdoulaye Wade, a annoncé que pour cette élection présidentielle, les bleus et jaunes seront derrière Bassirou Diomaye Faye. Une nouvelle qui fait débat, surtout au sein du camp d'Amadou Ba. L'un de ses alliés, Mamoudou Ibra Kane, a réagi sur son compte X, en prenant le contrepied de cette annonce.



« Le PDS historique, c'est-à-dire le PDS de Me Abdoulaye Wade et du Sopi, votera massivement dimanche pour le candidat Amadou Ba », a-t-il écrit.



Le leader du mouvement Demain c'est maintenant s'est aussi prononcé sur le fils de l'ancien président de la République : « Mon frère et ami Karim Wade est dans l'activisme et l'émotion. Il sait pertinemment que la victoire d'Amadou Ba est acquise. »