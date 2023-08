Mamoudou Ibra Kane: « La politique, au Sénégal, n’est qu’invectives et tueries »

La manière de faire de la politique verse de plus en plus dans l’invective, qui verse dans la violence, les tueries. Le Sénégal est en situation. Il est vrai que la classe politique sénégalaise a du mal, aujourd’hui, à rassembler les Sénégalais, de l’avis Mamoudou Ibra Kane.









Le leader du mouvement Demain c’est maintenant explique que "depuis mars 2021, nous avons enregistré une cinquantaine de morts. Tout cela lié, en grande partie, à l’adversité politique. C’est vrai que les partis politiques au Sénégal sont en crise et c’est pour cette raison que le mouvement Demain c’est maintenant a estimé qu’il fallait dire à ces hommes et à ces femmes politiques que nous avons intérêt à mettre fin à ces comportements radicaux, extrémistes qui entraînent des situations de crise, des situations de violence. Il faut mobiliser les Sénégalais par-dessus les partis politiques".





A l’en croire, nous avons beaucoup de coalitions politiques, mais il y a une coalition qui manque : c’est la coalition citoyenne. "Je crois qu’au-delà d’être socialiste, libéral, républicain, je me demande d’ailleurs aujourd’hui si ces idéologies ont une prise sur les réalités. Le dénominateur commun, c’est l’amour du Sénégal, c’est notre patriotisme, mais un patriotisme lucide, un patriotisme non violent, pour la bonne et simple raison que nous n’avons pas besoin de nous entretuer, nous n’avons pas besoin de nous invectiver, même si la politique a ses règles qu’il faut comprendre par ailleurs pour forcément dire ce que nous pensons du Sénégal, comme ce que nous pensons comme devant être les solutions face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés".