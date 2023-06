Manifestations : 9 décès dénombrés entre Dakar et Ziguinchor (Ministre de l’intérieur)

Le verdict condamnant Ousmane Sonko a provoqué de violentes manifestations, entraînant de nombreux dégâts matériels et la perte de vies humaines. Afin d'informer l'opinion nationale et internationale, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a organisé un point de presse en présence du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, et du ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam. Lors de cette conférence, le ministre de l'Intérieur a dressé un bilan tragique de cette journée sanglante.





« Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor », a-t-il révélé.