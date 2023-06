Manifs à Touba et pillages : Modou Mbacké Bara Dolly condamne et accuse Ousmane Sonko

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly a condamné les scènes de violences et pillages survenues au Sénégal notamment à Touba, suite à la condamnation du leader de Pastef. Le chef religieux impute la responsabilité à Ousmane Sonko.



Ce conseiller au Conseil économique, social et environnemental (Cese) invite la jeunesse à séparer la bonne graine de l'ivraie. Serigne Modou Mbacké Bara Dolly a salué le travail de nos forces de défense et de sécurité qui ont réussi à gérer la situation lors des derniers heurts avec professionnalisme. Il a félicité le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome et le général Moussa Fall.



Pour lui, l'ombre de Ousmane Sonko ne doit pas apparaître au niveau du dialogue national. Le responsable de l'Apr invite le leader de Pastef d'aller répondre à la justice.