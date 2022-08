Manipulateur, démagogue, imposteur... : A quel Sonko se fier?

Ceux qui suivent de près l'actualité au Sénégal ont beaucoup de mal à se retrouver derrière le discours de Ousmane Sonko. Car à force de parler pour calomnier, donner des leçons de morale ou s'en prendre à des citoyens du pouvoir et de l'opposition, il a fini par montrer ce qu'il est vraiment: un démagogue doublé d’un imposteur sans foi et dépourvu de tout scrupule.

Il va falloir désormais tenir un cahier des contrevérités et des incohérences qu'il distille tous les jours. La dernière en date: décréter du haut de sa toge prétentieuse « que le statut de non inscrit à l'assemblée nationale est contraire à la morale et à l'éthique ». M. Sonko a oublié qu'il est non inscrit pour cette législature en cours de même que la plupart de ses souteneurs d'aujourd'hui (Aïda Mbodj, les députés du PUR, les députés du Grand Parti).





Cause toujours! Les Sénégalais vont tous finir par prendre Sonko pour ce qu'il est: un personnage incohérent qui prend ses désirs pour la réalité, un manipulateur hors pair prêt à réveiller tous les conflits et à mettre les Sénégalais en mal pour ses intérêts. Mais qu'il se le tienne pour dit: Il sera démasqué en plein jour.





Abdou Mbow

Député

Porte-Parole adjoint de l'APR