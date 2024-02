Maodo Malick Mbaye : «Pourquoi je quitte la politique»

Le directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, a annoncé son retrait de la politique. Dans un entretien paru ce jeudi dans Vox Pop, le responsable de l’APR à Thiès donne les raisons de cette décision. «Je vais consacrer l’essentiel de mon temps et de mon énergie au groupe d’initiatives pour une médiation à l’africaine (GIMA) basé à Rabat et dont j’assure la présidence depuis presque trois ans», justifie-t-il.



Celui qui fut à Thiès conseiller municipal (2009) puis conseiller départemental (2014) et est, depuis 2015, président de l’Association nationale des élus départementaux (ANED) poursuit : «C’est au vu de ces responsabilités continentales que j’ai décidé de me soustraire des contingences politiques sénégalaises et de me placer dans une posture équidistante des chapelles politiques de mon pays.»



Maodo Malick Mbaye informe que «très prochainement, le GIMA va porter sur les fonts baptismaux le 4CA (Cadre de concertation des chefs coutumiers d’Afrique)». «À cet effet, un symposium se tiendra à Abidjan pour recueillir toute cette quantité de sagesse en sommeil dans notre continent ; en tant que ressources endogènes qui donne corps au crédo du GIMA», ajoute le patron de l’ANAMO.