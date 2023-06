Marche du 25 juin : Une stratégie politique ou une limite de Yewwi. Cheikh Tidiane Sow, expert en communication, décrypte

Après l’annonce de plusieurs marches non tenues récemment, la coalition Yewwi Askan Wi attend de tenir sa marche dimanche prochain. A 72 heures de la célébration de la Tabaski, elle appelle à la modalisation pour exiger la libération «définitive» d'Ousmane Sonko. Une énième contestation qui risque d’être interdite par le préfet de Dakar qui a banni tout rassemblement dans la capitale avant la Tabaski.







Cette stratégie est-elle efficace ou montre-t-elle les limites de Yaw ?





Interrogé, le Dr Cheikh Tidiane Sow, expert en communication, estime que les annonces de marches se justifient par la volonté de mobiliser les troupes et mettre la pression sur le pouvoir. «Ça crée encore un effet mobilisateur. Au sein de Yaw, le fait de dire qu’on va faire une marche est un moyen de maintenir le fer au feu pour les batailles de l’opposition vis-à-vis du pouvoir".





Pour l’analyste politique, les annonces de rassemblements, même interdits, ont le même pouvoir que la marche elle-même. Une stratégie politique qui pourra être payante dans ce contexte. "Il faut savoir que ces marches sont souvent non autorisées par l’autorité publique. Donc, elles permettent de mettre en exergue qu’il y a un refus des autorisations et ça met toujours une pression palpable sur les autorités".





Alors, pourquoi tenir une marche à trois jours de la Tabaski ? Cheikh Tidiane Sow est d'avis que c’est pour anticiper sur l’adresse à la Nation du chef de l’État sur les conclusions du Dialogue national en cours. «Je pense que l’événement majeur par rapport à cette marche, c’est comme un discours du président avant le 25 juin. C’est pourquoi le choix de cette date n’est pas anodin. Elle est une façon de mettre la pression et d’influer sûrement sur le discours que tiendra le président de la République Macky Sall sur les accords trouvés lors de la concertation nationale», décrypte-t-il sur iRadio.





Sur la cohérence de Yewwi Askan Wi et le soutien dont ne serait pas désintéressé Ousmane Sonko, Dr Sow pense que c’est dans l’intérêt de l’opposition la plus radicale de maintenir le cap contre vents et marées.