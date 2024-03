Marche pacifique à Walaldé : l'île à Morphil exprime ses remerciements au Président Macky Sall

Sous la conduite du coordonnateur du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) et maire de Walaldé, Moussa Sow, les populations de l'île à Morphil ont organisé une marche pacifique pour exprimer leur gratitude envers le Président Macky Sall pour ses réalisations au Sénégal, notamment dans le département de Podor.



Venues de toutes les zones de l'île à Morphil, les populations, pancartes de remerciements à la main et arborant des tee-shirts à l'effigie du Président Macky Sall, ont manifesté leur reconnaissance envers le chef de l'État.



Moussa Sow, maire de Walaldé et initiateur de cette marche pacifique, a souligné que le Président Macky Sall restera dans l'histoire du Sénégal pour ses nombreuses réalisations, en particulier pour avoir complètement désenclavé le département de Podor.



"Le Président Macky Sall a marqué l'histoire et demeurera gravé dans la mémoire du Sénégal. Je propose aux autorités administratives, aux décideurs et aux maires des communes traversées par cette route de l'île à Morphil de la nommer 'route Macky Sall'. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Macky Sall a été un dirigeant exceptionnel à tous égards. Après 12 ans de magistère, il est du devoir de tous les Sénégalais de rendre hommage au Président Macky Sall, qui a contribué à instaurer l'équité territoriale", a déclaré le coordinateur du PUMA, qui a sonné la grande mobilisation à l'occasion de cette marche pacifique.