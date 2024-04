Mary Teuw Niane réagit à sa nomination





Il a procédé à 3 nominations parmi lesquelles on retrouve Mary Teuw Niane. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur occupe désormais le poste de directeur de cabinet du président de la République.





Sur ses plateformes sociales, il a écrit : « Je remercie Son excellence le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l’honneur qu’il fait à ma modeste personne en me nommant Ministre, Directeur de Cabinet, de me compter parmi ses plus proches collaborateurs dans son grand dessein pour le Sénégal ».