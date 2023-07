Massaly tance Sonko “l’opposant aigri”

« Vous êtes un opposant aigri, cherchant désespérément à salir la bonne réputation du Président Macky Sall », a dit Mouhamadou Lamine Massaly au leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko.







Aussi de souligner : «Votre récente tentative de discréditer le Président Macky Sall sur France 24 est tout à fait déplacée et injustifiée. C’est la preuve de votre incohérence et votre incapacité à reconnaître et accepter le succès d’autrui notamment celui du Président Macky Sall qui a inscrit son nom dans les registres indélébiles de l’Histoire générale du monde».













Selon le président du parti Union pour une Nouvelle République (UNR), «la décision du Président Macky Sall de respecter les limites constitutionnelles en ne cherchant pas un troisième mandat est un geste louable salué dans le monde entier par tous les démocrates et républicains, soucieux de l’équilibre et de la stabilité des Institutions».





Le Pca de l’onfp remarque qu' «au moment où de nombreux dirigeants à travers le monde s’accrochent au pouvoir et manipulent les lois pour prolonger leur mandature, le Président Macky Sall a choisi de faire preuve de respect pour la démocratie et de favoriser une transition pacifique du pouvoir».