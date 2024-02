Matam: des feux de brousse ravagent 13641 hectares de tapis herbacé entre 2020 et 2024

Les feux de brousse ont consumé 13641 hectares de tapis herbacé entre 2020 et 2024 dans la zone pastorale de Matam. Il a été dénombré 213 foyers de feux de brousse avec un nombre élevé à Ranérou et à Kanel.





En 2020, la région de Matam a enregistré 39 cas de feux de brousse qui ont détruit une superficie de 8183 hectares. Durant l’année 2021, il y a 42 foyers qui ont détruit 2450 hectares. Alors qu’en 2022, 44 feux de brousse ont dévasté 697,3 hectares. L’année 2023 se distinguera avec 71 cas qui ont réduit en cendres 2060 hectares. Pour l’année 2024, depuis le mois de janvier, 17 feux ont consumé 251,5 hectares de tapis herbacé.





Le service régional des Eaux et Forêts concentre une partie de son action dans la prévention. Il mène des séances de sensibilisation, et d’information. Des populations sont sensibilisées sur les causes et les conséquences des feux de brousse.