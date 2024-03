Matam : Mame Boye Diao plaide pour un Changement de paradigmes avec l'humain au cœur des préoccupations des pouvoirs publics

Mame Boye Diao, candidat de la coalition Diao 2024, poursuit sa campagne dans le nord du pays. À Matam, il a plaidé en faveur d’un changement de paradigmes où on mettra l'humain au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Face à ses militants, il a critiqué ‘les incohérences politiques’ à côté des potentialités qu'il y'a dans la région qui ont amené les populations à vivre dans le dénuement et l’oisiveté.







El Hadj Mamadou Diao, candidat de la coalition Diao 2024 à l’élection présidentielle du 24 mars, a déploré à Matam, un manque réel de prise en compte des préoccupations des populations en matière de politique de développement. « Le Sénégal de l'avenir concerne Matam, comme il concerne les autres régions du Sénégal. Mais, voila une région qui a été délaissée, on ne peut nier les efforts qui ont été faits en matière d'infrastructures, mais encore une fois, ce qui manque, c'est l'humain qui doit être mis au cœur des préoccupations dans les approches en matière de politique », affirme t-il. « C’est ce qui vaut toutes ces incohérences à côté des potentialités qu'il y a dans la région de Matam et tout ce que les populations vivent au quotidien en matière de dénuement et d'oisiveté avec la seule perspective pour les jeunes d'être des conducteurs de moto Jakarta », a-t-il ajouté.





Une aberration de son avis, pour une région agricole et sylvo pastorale de grande envergure traversée par un fleuve à fort potentiel où « il s'agit de concentrer les efforts de développement en direction des populations ».





Promulguant de nouveaux paradigmes, le leader de la coalition Diao2024, a annoncé sa volonté de « rester ferme sur les choix apportés aux populations dans le cadre du changement de paradigmes où on mettra l'humain au cœur des préoccupations des pouvoirs publics ».





A cet égard, Mame Boye Diao entend rester ferme avec toutes les sociétés et usines qui sont dans le cadre de l'exploitation minière qui ne contribuent pas à l'effort de solidarité envers les collectivités territoriales qui les accueillent pour une meilleure prise en charge des préoccupations sociales et environnementales.





En plus d’un développement harmonieux de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le candidat a promis la mise en place de politiques d’éducation, de formation et d’encadrement des jeunes et des femmes.