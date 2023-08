Maurice Soudieck Dione : “Macky Sall a fait en sorte qu’aucun héritier naturel n’émerge”

Depuis l’annonce de sa non candidature, le 4 juin dernier, Macky Sall n’a toujours pas désigné son successeur pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar, alors que carte blanche lui a été laissée par les membres de cette formation. Cela est d’autant plus étonnant que l’on est à six mois de l’élection présidentielle. Interrogé par Jeune Afrique sur cette situation, le politologue Maurice Soudieck Dione a analysé les raisons de ce contre-temps. “Macky Sall a fait en sorte qu’aucun héritier naturel n’émerge au sein de la majorité présidentielle, explique le professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Macky Sall n’a préparé personne pour lui succéder. La coalition Benno Bokk Yakaar et l’appareil étatique n’ont pas été préparés à porter une autre ambition que la sienne. Même les partis qui l’ont accompagné, comme le Parti socialiste [PS] ou l’Alliance des forces de progrès [AFP] de Moustapha Niasse, ont étouffé en leur sein toute concurrence. C’était lui le fédérateur, le point commun. Mais dès lors qu’il s’est retiré de la course, il n’a plus été en mesure de contrôler l’expression des ambitions”.











“Amadou Ba pourrait avoir le profil mais…”









M. Dione s’est par ailleurs penché sur les profils cités pour défendre les chances de BBY en 2024 : “Un Amadou Ba, qui a déjà occupé les fonctions de ministre de l’Économie et des Finances et qui a également géré le portefeuille des Affaires étrangères, pourrait avoir le profil. Mais on peut aussi lui reprocher de ne pas avoir de base politique suffisante. Il y a également Abdoulaye Daouda Diallo, qui est un homme de confiance du président, Aly Ngouille Ndiaye, l’actuel ministre de l’Agriculture, qui a fait connaître ses ambitions, ou encore l’ex-Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui a conduit la liste du pouvoir lors des législatives de 2017. Lui aussi a ses chances”.