Mbacké : Amadou Ba a inauguré le stade municipal Ibrahima Gueye

Le Premier Ministre Amadou Ba a inauguré le stade municipal Ibrahima Gueye de Mbacké, ce dimanche 28 janvier 2024. Et c''est un stade plein à craquer de jeunes l'a accueilli dans une ambiance indescriptible.



Prenant la parole, le Premier Ministre Amadou Ba s'est dit honoré d'inaugurer le joyau. "C'est avec une grande fierté que nous célébrons cette réalisation, qui est le fruit de l'engagement de tous les citoyens et de l'investissement massif dans le développement de notre nation" a d'emblée déclaré le Chef du Gouvernement avant de s'adresser de manière particulière aux jeunes. "Ce stade représente bien plus qu'un ensemble de structures en béton et d'acier. Il incarne les espoirs et les rêves de tout un peuple, en particulier de notre jeunesse dynamique et ambitieuse. Je vous exhorte à prendre un moment pour contempler avec fierté le Stade de Mbacké qui s'érige majestueusement autour de nous. Percevez chaque brin d'herbe, chaque tribune, chaque pierre comme le reflet tangible de notre capacité collective à concrétiser des rêves audacieux" a confié le Premier Ministre.



Amadou Ba a ensuite soutenu que le stade de Mbacké n'est pas seulement une infrastructure sportive. " C'est le fruit de notre unité et de notre engagement envers un objectif commun. Il incarne la puissance de la collaboration, la force qui émane lorsque les mains se joignent et les cœurs battent à l'unisson pour le bien de tous" a rappelé le Chef du Gouvernement, en référence aux fondements de notre vivre ensemble. " Comprenez que ce stade n'est pas simplement un lieu de divertissement, mais un symbole vibrant de votre potentiel immense, une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre les réussites de vos propres ambitions. Souvenez-vous, jeunes de Mbacké et du Sénégal, que vous détenez le pouvoir de forger le destin de notre pays. Les épreuves et les triomphes de demain dépendront de votre détermination aujourd'hui " a insisté le Premier Ministre.



Enfin, il a invité les jeunes à être, avec le Gouvernement , des architectes de la construction de notre prospérité commune. Dans sa prise de parole l'édile de Mbacké n'a pas caché sa vive émotion.



"C'est la première fois que Mbacké accueille, pareil bijou. Nous disons merci au Premier Ministre qui, en tant que Ministre des Sports, avait demandé l'accélération des travaux. Avec toutes ces réalisations, la commune est entrain de changer de visage" s'est réjoui le Maire de Mbacké, Gallo Ba. Avec 2500 places assises, le stade municipal Ibrahima Gueye de Mbacké offre un plateau multifonctionnel dédié à des disciplines comme le football, le basketball, le volleyball ou encore le handball. Bâtie sur une superficie de cinq hectares, l'infrastructure est dotée de quatre projecteurs, d'une aire de jeu et d'une piste d’athlétisme aux normes, de même que deux portails avec quatre guichets.



Pour rappel dans sa politique pour la jeunesse, le Gouvernement a également mis en œuvre un important programme de construction et de réfection des infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire. Vingt-six stades départementaux sont concernés par ce programme.