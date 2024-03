Mbour : Amadou Ba décline un programme de relance du secteur économique

Le département de Mbour a déroulé le tapis rouge à Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. C'est aux côtés de Saliou Samb, Maguette Sène, Cheikh Issa Sall, Mamadou Dione, entre autres leaders, qu'Amadou Ba a promis la relance du secteur économique du département. Il a assuré au secteur privé national de son engagement à signer la charte du patronat.





"Je m'engage, moi Amadou Ba, à signer la charte du patronat pour un climat apaisé, de paix et de concorde. Le Sénégal doit renforcer le patronat. Nous vivons encore les dégâts causés par la pandémie, mais je vous promets qu'élu, je mettrai ce qu'il faudra pour qu'on vous rembourse tout ce que l'on vous doit. Je vais engager des concertations sur les marchés publics pour mieux vous renforcer et vous soutenir".





Il ne manque pas de souligner que les deux mamelles de l'économie de Mbour, la pêche et le tourisme, vont aussi être renforcées. "Nous allons renforcer le crédit hôtelier. Nous ferons en sorte que tous nos hôtels soient aux normes. Nous lutterons contre l'avancée de la mer qui sape aussi notre tourisme. Mbour est une zone halieutique. Nous allons renforcer la sécurité de nos pêcheurs en leur accordant des assurances, ainsi que des pirogues plus sécurisées. Mbour va être un pôle économique important".





"Je ne suis pas un candidat qui fait des promesses que je ne respecterai pas. Je veux être le président de tous les Sénégalais. Chaque Sénégalais où qu'il se trouve, je l'y trouverai pour l'aider dans son action".





Amadou Ba a invité les leaders de Mbour à l'union et à plus d'ouverture afin que tous les républicains et les démocrates soient dans la famille Benno Bokk Yaakaar.





Le président du Conseil départemental de Mbour a assuré à leur candidat que désormais, leur principal leitmotiv sera la paix, le partage et l'union entre tous les responsables politiques. "Unis nous sommes forts. Que chacun aille voter pour son candidat, que chacun respecte les considérations des autres. L'espace public est réservé à tout le monde. On doit vivre dans le respect des libertés des autres. Si on le fait, c'est le Sénégal qui va en sortir plus fort et gagnant", a dit Saliou Samb du haut de la voiture du candidat Amadou Ba.





Il promet lui et les autres responsables de mettre tout en œuvre pour la victoire de leur candidat Amadou Ba.