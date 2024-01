Mbour : Le Maire, Cheikh Issa Sall, se désiste de l’action judiciaire intentée contre un enseignant membre de PASTEF





Le maire de Mbour Cheikh Issa Sall s’est désisté, ce mardi 23 janvier, de l’action judiciaire qu’il a intenté contre Mansour Cissé, enseignant et coordonnateur local du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems Authentique). C’est l’avocat du prévenu, Me El Hadj Diouf, qui l’a annoncé dans la salle d’audience du tribunal, alors que l’affaire avait été appelée par le juge. Les raisons de ce désistement de son client : “Mansour Cissé a présenté ses excuses à Cheikh Issa Sall”, renseigne l’avocat.













Pour rappel, Cheikh Issa Sall avait accusé Mansour Cissé, membre du parti dissous Pastef d'avoir "sonkorisé" (clamer des slogans favorables à l’opposant Ousmane Sonko) la fête du réveillon organisée par la municipalité. L’homme avait été arrêté par la suite et placé en détention pendant dix jours.













Une arrestation qui avait soulevé la colère de Dame Mbodj, Coordonnateur national du Cusems Authentique, qui s'était insurgé contre cette arrestation, estimant que “la sonkorisation n'est pas un délit”.













Malgré ce désistement du plaignant, Mansour Cissé va passer devant la juge Mayé Ka pour connaître la décision finale du tribunal.