Mbour : Un homme politique arrêté avec 38 millions F CFA en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants et du faux monnayage, la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a réalisé un gros coup de filet. Selon les informations exclusives de Seneweb, les policiers de la BRS de Thiès, par le biais de son bureau de Mbour, ont arrêté un homme politique en possession de plus de 38 millions F CFA en faux billets de banque et de la drogue dure. D. Sarr, domicilié à Warang, a été présenté hier mercredi au procureur.





Un scandale risque de polluer l'atmosphère dans la commune de Malincounda où un politicien s'est embourbé dans une affaire de trafic international de drogue dure et de faux monnayage.





D. Sarr, domicilié à Warang, est tombé dans les filets des limiers de l'OCRTIS. Tout a commencé lorsque des éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Thiès, par le biais de son unité basée à Mbour, ont été informés de l'existence de cette grosse mafia.





Entretemps, le dealer a effectué un voyage en Gambie pour s'approvisionner en haschich. Un des policiers de l'OCRTIS s'est fait passer pour un client et a passé une commande.





Ne se doutant de rien, D. Sarr a accepté de livrer trois plaquettes de haschich à l'agent infiltré, à la hauteur de la Brioche dorée de Mbour, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





L'entrepreneur et homme politique a été arrêté dès son arrivée sur les lieux du rendez-vous. La perquisition de sa chambre à Warang s'est soldée par la découverte d'un important lot de papiers dont certains étaient imbibés avec du produit pour le lavage de billets noirs. Le montant de ces billets non authentiques est évalué à 38 000 000 F CFA.





Les policiers y ont également saisi des billets noirs et de fausses devises étrangères : 1 286 dollars US, 3 500 Fem Hundra kronor, 12 000 Ett tusen kronor, 4 600 F suisses, 200 pounds

et 600 dalasis.





D. Sarr : "Je voulais devenir maire de Malicounda"





Interrogé sur procès-verbal, D. Sarr a tenté de nier les faits, dans un premier temps. Confondu par les résultats de l'exploitation de son téléphone portable, cet homme politique a fini par avouer son acte criminel.





La surprenante découverte dans le téléphone portable de Sarr





Le dealer a déclaré qu'il aspirait devenir maire de Malincounda, lors des dernières élections municipales. D. Sarr a confié qu'il était en train de collecter des parrainages pour son candidat à l'élection présidentielle de 2024. Des fiches de parrainage pour le compte d'un célèbre candidat (un ancien député-maire et un leader politique national) ont été découvertes dans son téléphone portable.