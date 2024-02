Me Cheikh Niass de Walf aux Sénégalais : «Sortez, battez-vous contre ce coup d'État institutionnel. Macky doit être jugé et emprisonné »

Le report de la présidentielle du 25 février 2024. La pilule est toujours difficile à avaler pour l’avocat, par ailleurs patron du groupe de presse Walfadjri, Me Cheikh Niass. Lui qui, après l’adresse à la nation du Chef de l’État, ce samedi 3 février, a décidé de renoncer à sa nationalité sénégalaise. Et, ce dimanche 4 février, à minuit, Cheikh Niass a fait une publication sur sa page Facebook, sans prendre de gants.



«Peuple du Sénégal, il est minuit, la campagne électorale démarre maintenant et ce n'est certainement pas un décret illégal qui peut la stopper. Demain vous avez rendez-vous avec l'Histoire. Sortez, battez-vous contre ce coup d'État institutionnel. Désormais la place de Macky n'est plus au Palais, mais au Palais de Justice: Il doit être jugé et emprisonné. Lundi, ce sera déjà trop tard », a-t-il écrit.



Le fils de Sidy Lamine Niass de soutenir que le calendrier républicain doit être respecté à tout prix. «Tout notre investissement ne saurait être passé pour pertes et profits. Nos enfants nous regardent et nous jugeront. Force restera toujours au Peuple. Et je veux encore être fier de ce peuple pour lequel je consens tant de sacrifices. Vive la République, et surtout vive le Sénégal », a laissé entendre Me Cheikh Niass.



Le Président de la République , Macky Sall a arrêté le processus électoral. Pour l’instant, aucune date n’est retenue pour l’élection présidentielle au Sénégal.