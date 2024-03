Me Ciré Clédor Ly sur la Présidentielle: «C'est aussi la victoire d'Ousmane Sonko qui est le gardien du temple»

Membre du pool des avocats pour la défense des intérêts de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor a jubilé suite aux premières tendances de la présidentielle de ce dimanche 24 mars. «Plus qu'une élection, c'est une révolution et un référendum pour la souveraineté totale et la prise en charge par le peuple sénégalais de son propre destin. C'est l'aboutissement d'une lutte sans compromissions, d'une jeunesse déterminée qui a réussi à déraciner un système, un baobab qui a toujours exhibé ses biceps », a-t-il déclaré.





Ce qui lui a fait dire que que peuple s’est exprimé. Qu’il a fait le choix de la rupture. «C'est aussi la victoire d'un homme, Ousmane Sonko, qui est gardien du temple et l'artisan pour la réalisation du projet de société qui a emballé toute une nation, forcé le respect de l'Afrique et du monde progressiste. Le Peuple Sénégalais, ce grand Peuple, vient de résoudre la contradiction principale, qui était de terrasser le mammouth, le néocolonialisme et les compradores. Bassirou Diomaye Faye a porté avec dextérité le projet Pastef avec à ses côtés le grand timonier et le peuple Sénégalais qui l'a validé », a expliqué l’avocat.