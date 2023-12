Me Doudou Ndoye: "Le pôle industriel de Diamniadio est une erreur historique"

Le Pôle industriel de Diamniadio est une grosse erreur historique. Telle est la conviction de Maître Doudou Ndoye. Il était l’invité de l’émission le jury du dimanche. Maître Doudou Ndoye a été interpellé sur l’industrialisation du Sénégal à travers la sphère de Diamniadio. " Je n’ai jamais été d’accord pour ce qui existe aujourd’hui, mais ça existe. C’est une grosse erreur historique » a déclaré l'avocat.





Pour lui, Diamniadio n’était pas faite pour être une ville. Diamniadio, c’est la frontière naturelle entre la région de Dakar et la région de Thiès. C’était une zone agro-économique. "C’est fait pour les arbres, c’est pour la forêt, c’est pour l’élevage. Diamniadio devait nourrir en tant que zone écologique les régions de Thiès et de Dakar. Mais malheureusement pour ceux qui ne connaissent pas cette terre et son origine. On ne peut pas vouloir concevoir une ville sur Diamniadio et prendre une autoroute au milieu qui coupe cette route en deux" dit-il.





Selon ce dernier, ''créer 23.000 emplois n’est pas possible au Sénégal. S’il y a 23.000 emplois, il y a 200.000 demandeurs d’emplois par an de plus. Contrairement à ce que pensent beaucoup de candidats à l’élection Présidentielle, l’industrialisation n'est pas la solution du Sénégal", a objecté Maître Doudou Ndoye.





Au demeurant, l’industrialisation signifie la mécanisation et l’accélération de la production, avoir une grande quantité pour l’écouler.





« Le Sénégal n’a pas un marché suffisant pour acheter. Le pays est constitué de pauvres. Le marché sénégalais ne peut pas acheter ce qu’une industrie produit", a argumenté l’invité du Jury du Dimanche.





Pour lui, les règles de concurrence sont faussées dès le système de production. " Les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) font que tous les pays du monde peuvent importer d’où ils veulent. Pour être simple, imaginez une production chinoise par rapport à une production sénégalaise. La machine que vous avez utilisée au Sénégal, vous l’avez importée de Chine parce qu’on ne produit pas des machines-outils. Ce ne sont pas les mains des hommes qui fabriquent, ce sont les machines qui fabriquent. Et donc vous importez ces machines qui coûteront 3 fois plus coûteuses. Le même chinois, qui a la même machine que vous, qui fabrique avec un salaire chinois beaucoup plus faible en plus 10 plus que vous", évoque Maître Doudou Ndoye.





Pour l’histoire, le Président de la République a procédé le 06 décembre 2023 à l’inauguration de la deuxième phase de la Plateforme Industrielle Intégrée de Diamniadio. Un nouveau cap qu’a franchi le Sénégal dans son processus d’industrialisation. Macky Sall promet plus de 23.000 emplois et des investissements privés importants.