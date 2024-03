Me Malick Sall : «la campagne d’Amadou Bâ a été un véritable saut d’obstacles »

« Dans le sillage de mon candidat Amadou Bâ qui a effectué le geste républicain, de reconnaître votre victoire, d'accepter sa défaite et de féliciter le Président Bassirou Diomaye Faye pour son élection (dès le 1er tour) à la magistrature suprême du Sénégal, je félicite le nouveau Président de la République du Sénégal, Chef suprême des Armées, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye ». Ces mots sont de l’ancien ministre de la Justice, Me Malick Sall.



Poursuivant, il déclare : « comme on le dit en pulaar : "Ya jogoro jam". (Que le bonheur vous accompagne dans vos nouvelles charges !) ».



Par ailleurs, Me Sall a exprimé «aussi sa fierté d'avoir battu campagne aux côtés d’Amadou Ba, tout en saluant son abnégation et sa résilience devant les multiples obstacles sur sa route ». Car, fait-il remarquer, «sa campagne a été un véritable saut d'obstacles ».



Le responsable politique dans la Commune de Ogo (Département de Matam), également membre du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (APR) de souhaiter à son candidat «succès et bonheur pour d'autres challenges ». « Il me plaît également de lui rappeler cette expression pulaar : ‘’Ha yeeso ko laawol !’’ », a lancé Me Malick Sall.