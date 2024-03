Me Seydou DIAGNE : «Il ne s’agit pas du procès du Conseil constitutionnel, mais… »





« Ce n’est ni le procès du Conseil constitutionnel ni le procès contre ses décisions. L’affaire concernant le recours des candidats dits spoliés, il s’agit pour nous de soumettre une requête pour la suspension d’exécution de décret fixant la date de l’élection présidentielle qui ne respecte pas les délais légaux du processus électoral » a déclaré Me Seydou Diagne, avocat des requérants.





Selon lui, « le président de la République a pris des actes administratifs et nous sommes contre les deux ». L’avocat de Karim Wade explique que la question de la validité du décret n’est pas à l’ordre du jour.





Pour Me Diagne, les procédures pourraient aller jusqu’à six mois. Ils veulent la suspension pure et simple des deux décrets (convoquant le corps électoral et celui fixant la date du scrutin).





D’ailleurs dit-il, le décret doit être suspendu parce que la loi organique dit 80 jours avant la tenue de la Présidentielle et le président de la République le prend à moins de 15 jours. Et sur l’intérêt à agir, il note que le décret convoquant le corps électoral, du moment où il convoque les électeurs, les requérants, régulièrement inscrits dans le fichier électoral, ont bien le droit d’attaquer les décrets.