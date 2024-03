[Présidentielle] Médina : Après avoir voté, Bamba Fall appelle à cultiver le fair-play

Le Maire de la Médina et ministre conseiller auprès du président de la République, Bamba Fall a accompli son devoir de citoyen au centre Nago Samb à Gibraltar. Accompagné d'une forte délégation composée des militants et sympathisants le maire de la Médina a saisi l'occasion pour saluer le bon déroulement du scrutin en magnifiant l'engagement des électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote.



Dans son discours Bamba Fall appelle les uns et les autres “à la retenue et l'esprit du fair-play après la proclamation des résultats provisoires pour ne pas plonger les populations dans une situation chaotique en évitant la violence”.