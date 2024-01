Médina : Retour de parquet pour les 9 membres de l'ex-Pastef arrêtés hier





Les neuf militants d'Ousmane Sonko qui ont été arrêtés hier vers 17 h par les éléments du commissariat de la Médina devront garder leur mal en patience. Déférés ce lundi matin pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet, selon des sources de Seneweb. Ces membres de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS, affiliée à l'ex-Pastef) vont passer la nuit dans les locaux du commissariat du Plateau.





Pour rappel, le commissariat de la Médina avait interrompu, hier dimanche vers 17 h, l'opération "Fatt Fepp" (visites de proximité) initiée par de jeunes sympathisants de la JPS. Les policiers du 4e arrondissement les avaient sommés de se disperser pour mettre fin à l'occupation illégale de la voie publique au niveau du rond-point de La Poste de Médina.













Malgré les injonctions du policier en chef, ces jeunes, vêtus de tee-shirts à l'effigie de leur leader Ousmane Sonko, avaient tenté de continuer leur activité. Ils seront dispersés par les policiers et neuf d'entre eux ont été interpellés pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public, selon des sources de Seneweb.