Médina Yoro Foula : un enfant de deux ans périt dans un incendie, les récoltes consumées à Médina Alpha

Un violent incendie s'est déclaré ce samedi dans le village de Sinthiang Guiro, plus connu sous le nom de Médina Alpha. Le feu a consumé le corps d'un enfant âgé de deux ans .





La victime dormait seule dans la case pendant que sa maman était allée chercher des condiments pour préparer le repas de midi. Soudain, un incendie s'est déclaré non loin de là et le feu a atteint toutes les cases voisines. Hormis cette perte en vie humaine, le feu n'a pas épargné les récoltes et autres nourritures, les vêtements, les lits, les couvertures...





Les populations du village et celles des localités environnantes utilisent des moyens rudimentaires pour circonscrire le feu qui continue à se propager sous l'effet du vent violent qui souffle ces derniers temps dans cette partie du pays.





Les sinistrés lancent un appel à l'aide à l'endroit des autorités. Le village de Médina Alpha est situé dans la commune de Kerewane, département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda.