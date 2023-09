Meeting à Grand Médine : Le candidat Ndongo Ndiaye mise sur les jeunes et les femmes

Candidat à la Présidentielle de février 2024, Ndongo Ndiaye compte sur la jeunesse de son pays. Il l’invite à « croire en un avenir meilleur et à prendre une part active dans le développement du Sénégal ».



« Il est temps que la jeunesse sénégalaise s’exprime et soit écoutée. Il est temps qu’elle soit responsabilisée dans la gestion du pays. Ces mots incarnent non seulement l’essence de ma campagne, mais symbolisent également mon dévouement à donner une voix à la jeunesse dans la construction de l’avenir de la nation », dit-il.



C’est, à la limite, un pacte signé entre la jeunesse et son mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité.



Pendant son meeting à Grand Médine, il a dévoilé son programme “Mën Na Nekk” (c’est possible) qui, plus qu’un sacerdoce, est une possibilité qui pourra tirer le Sénégal vers l’avant avec comme point d’appui les jeunes et les femmes. Il s’agira d’« accorder une priorité absolue à la jeunesse en renforçant les investissements dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la responsabilisation des jeunes dans des fonctions de décision. Réformer le système éducatif pour mieux préparer les jeunes au monde de demain, en intégrant des matières comme la citoyenneté, l’anglais, l’informatique et l’entrepreneuriat dès le primaire ; mettre en place une banque dédiée aux femmes, avec des procédures allégées, pour soutenir leurs activités génératrices de revenus ».



Pour M. Ndiaye, les jeunes sont sous-représentés dans les instances. « Il faut non seulement un gouvernement jeune, mais des instances marquées par une forte présence de la jeunesse. Cela permettra aux jeunes d’avoir à nouveau confiance en leur pays», selon lui.



Cette confiance, souligne le candidat Ndong Ndiaye, les jeunes l’ont perdu à cause de la mainmise des politiques sur le Sénégal, qui, selon lui, fait perdre espoir aux Sénégalais dans leur pays malgré les nombreuses ressources dont regorge le Sénégal.



Il va ainsi créer massivement des emplois dans des secteurs clés comme l’agriculture et réviser le Code des marchés publics.



Pour garantir un meilleur accès aux soins de santé, il promet la construction de 1 000 postes de santé au Sénégal, soit 200 par année durant son magistère. Et pour la gent féminine, il prévoit l’ouverture d’une banque nationale dédiée, afin de faciliter le financement et l’autonomisation de leurs projets.



Il faut noter que le meeting s’est déroulé dans une ambiance grandeur nature avec la participation de plusieurs membres et sympathisants du mouvement de l’ancien conseiller à la présidence de la République.