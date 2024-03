Meeting à Mbacké : Amadou Bâ parle de mobilisation exceptionnelle et annonce des projets à foison

Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) a finalement déroulé un méga-meeting à Mbacké, en présence des responsables locaux de la coalition présidentielle. Amadou Bâ s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé ce lundi au terrain de la gare ferroviaire.





"Je suis ravi de cette mobilisation exceptionnelle. Aucun responsable politique ne peut mobiliser cette foule dans le pays. J'ai vu cette détermination, cet engagement pour m'accompagner. Je serai le président de l'emploi des jeunes", déclare l'ancien Premier ministre qui annonce que la problématique de l'eau potable sera résolue dès son accession à la présidence de la République. Les communes de Touba et de Mbacké seront approvisionnées à partir du lac de Guiers.





"C'est mon premier engagement dans le département de Mbacké. Nous allons régler définitivement la problématique de l'eau potable à Touba et à Mbacké. L'eau, c'est une super priorité pour moi" rassure le candidat de BBY.