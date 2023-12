Meeting d’Asnières (France) : Amadou Ba galvanise ses partisans pour une victoire éclatante de BBY au 1er tour

Pour une première, le candidat Amadou Ba a réussi le pari de la mobilisation militante. Près de trois mille personnes ont fait le choix de conforter la décision de la Coalition Benno Bokk d’en faire le candidat pour la sauvegarde de l’héritage présidentiel Amadou Ba avait à ses côtés les principaux responsables de la coalition Benno parmi lesquels, les ministres Mansour Faye, Cheikh Oumar Anne, Serigne Mbaye Thiam, Doudou KA, Abdoulaye Saydou Sow, Daouda Dia, Annette Seck, Birame Faye, Pape Malick Ndour, et le Coordonnateur du SEP de Benno, Mor Ngom, entre autres.





« Nous avons l’obligation de faire plus, de faire mieux et d’aller très vite ». L’ambition est nette, le mot d’ordre est clair. Du haut du Gymnase Teddy Rinner de Asnières (Département Hauts-de-Seine), le Candidat Amadou Ba a indiqué la direction qu’il compte prendre, en compagnie des militants de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, pour imprimer une nouvelle dans la marche du pays … en suivant les traces du « Grand Bâtisseur », Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. « Ensemble, mobilisons-nous. Car, il nous appartient de faire du Sénégal, le pays de nos ambitions ».





En répondant à l’appel de la diaspora, le candidat Amadou Ba a voulu magnifier la contribution de nos compatriotes dans l’œuvre de construction nationale et dans la consolidation du lien social avec les communautés d’origine restées au Sénégal. « Nous serons aux côtés de la diaspora dans sa diversité et son unité. Nous avions beaucoup d’appréhension au départ. Mais vous êtes unis, debout comme un ouragan pour nous permettre le 25 février d’être élu à la tête du Sénégal, de poursuivre l’œuvre du Président Macky Sall grâce à des politiques novatrices ».





Dans cette séquence de dialogue ouverte avec la Diaspora, le Candidat Amadou Ba a manifesté une disponibilité pleine et entière : « nous serons à vos côtés. Car, vous participez à la création de la richesse nationale pour 10% avec vos transferts financiers de plus de 1000 milliards FCFA ». A cet effet, le Candidat de Benno a rappelé un des axes de la déclaration de politique générale portant sur une banque nationale qui devra servir de réceptacle à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur. « Le Sénégal est une terre d’avenir. Vous êtes le trait d’union entre votre terre d’accueil et votre pays », a-t-il rappelé.





Dans ce même ordre d’idées, Amadou Bâ a rappelé l’offre programmatique en direction de la jeunesse sénégalaise qui sera au cœur de la mise en œuvre des nouvelles politiques publiques. « Au-delà du programme infrastructurel, nous allons poursuivre et renforcer les mécanismes dédiés à l’emploi et à l’insertion des jeunes. Ces outils seront à votre service et nous allons mutualiser nos interventions pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle comme acteurs incontournables du développement socio-économique de notre pays ».