Meeting du candidat Amadou Ba à Louga : L’appel de Mamadou Mamour Diallo

Artisan de la réussite du meeting présidé par Amadou Ba, Mamadou Mamour Diallo a appelé tous les responsables de la mouvance à s’unir pour que le pays ne tombe entre les mains des aventuriers.



La place civique de Louga a été très exiguë pour accueillir les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar(Bby). Ces derniers ont effectué en masse le déplacement pour dérouler le tapis rouge à Amadou Bâ, le candidat de la grande coalition présidentielle. D’ailleurs, ils ont bravé les rigueurs du ramadan pour communier avec l’hôte du jour. Le Candidat de la mouvance présidentielle a foulé le sol de la capitale du Ndiambour au environ de 18 heures. Malgré tout, la foule dense et compacte qui l’attendait depuis 15 heures n’a pas manifesté des signes de fatigue ou d’impatience. Ainsi, dès que le candidat à la Présidentielle a fait son apparition sur les lieux, les militants ont commencé à scander son nom et celui de Mamadou Mamour Diallo, l’un des principaux artisans de cette mobilisation grandiose. Ayant certainement compris le poids électoral de l’actuel directeur de l’Onas, l’ancien Premier ministre lui a témoigné sa reconnaissance : « Mamour Diallo est toujours resté constant. C’est un homme de valeur, fidèle en amitié. Je suis séduit par cette belle mobilisation », dira le candidat, lequel avait à ses côtés, Aminata Mbengue Ndiaye, Amadou Mbéry Sylla, l’écrasante majorité des maires du département de Louga. Justement, 13 maires sur les 19 que compte le département ont décidé de soutenir le candidat Amadou Ba. Très émerveillé par cette belle mobilisation qui porte en partie son empreinte, Mamadou Mamour Diallo a appelé l’ensemble des responsables de l’Apr à serrer leur rang pour éviter que le pays ne tombe entre les mains des aventuriers. Très acclamé, l’enfant du quartier Montagne, a vivement remercié ses militants : « Le mouvement Dolly est une force incontournable à Louga et vous venez de le prouver avec votre belle mobilisation » a –t-il bombé le torse.