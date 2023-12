Méga meeting d’investiture : Bougane Guèye Dany décline sa vision de la transformation du Sénégal

Les promesses ont porté leurs fruits. Bougane Guèye Dany a relevé le pari de la mobilisation, le samedi, lors de son méga meeting d’investiture. La Place de l’Obélisque rebaptisée Place de la Nation était noire de monde. Les sympathisants, les militants et les hommes politiques sont venus de partout pour assister à cet événement historique aux présages multiples en direction des joutes électorales en perspectives. Bougane Guèye Dany a annoncé la couleur à travers son livre « Tekki » où il a condensé sa vision d’un Sénégal qu’il veut pour les Sénégalais.



« Je ne peux être que votre serviteur parce que vous le méritez. Nous allons travailler ensemble, ce pays nous appartient. N’acceptez pas qu’on vous dise que vous ne pouvez pas réussir dans ce pays. On peut rester dans ce pays et réussir. Ce livre que vous voyez résume tout. Mon souhait, c’est de transformer le Sénégal. Cela ne nécessite pas de longue étude mais juste un amour pour son pays » a affirmé avec force conviction Bougane Guéy Dany



A l’inverse, il a jeté un regard critique sur la situation économique actuelle du Sénégal. Il a déploré la cherté de la vie, les contraintes d’accès aux soins de qualité, « la manipulation de la justice », l’équation de l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes. L’ombre de sa défunte femme Moumy Guèye Dani a plané sur le Méga meeting.