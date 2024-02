Mélenchon : "Les Sénégalais devraient pouvoir choisir qui ils veulent comme président"









Les Sénégalais "devraient pouvoir s'exprimer librement et choisir qui ils veulent comme président de la République", a lancé samedi le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon lors d'un rassemblement de la diaspora sénégalaise à Paris, tandis que des milliers d'opposants manifestaient à Dakar leur opposition au report de l'élection présidentielle.





"La vertu des élections est qu'elles permettent de se corriger d'une élection à l'autre (...) si on enlève à la force de la loi et aux élections cette puissance, c'est comme si on les vidait de toute utilité et de toute leur réalité", a ajouté le chef de file de La France insoumise.





Jean-Luc Mélenchon a livré un discours devant quelques centaines de personnes réunies place de la République à Paris, dont certaines scandaient "Macky dégage, le peuple en a marre", selon une équipe de l'AFP sur place.





Des milliers d'opposants au président sénégalais Macky Sall manifestaient au même moment samedi à Dakar, première marche autorisée depuis l'annonce il y a deux semaines par le chef de l'Etat du report de la présidentielle du 25 février, décision ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel.





Les précédentes manifestations organisées pour s’opposer au report et au vote de députés fixant la date du scrutin au 15 décembre, toutes interdites, avaient donné lieu à des violences et de nombreuses arrestations. Trois personnes avaient été tuées le 9 février.





Le fondateur de la France insoumise était accompagné à la tribune du député des Sénégalais de l'étranger Alioune Sall, membre du Pastef, le parti du principal opposant Ousmane Sonko, dissous en juillet 2023.





"Il y a déjà quelques temps que je me fais un honneur de me tenir aux côtés d'Ousmane Sonko lorsqu'il a commencé la bataille qu'il a engagé" mais "ce que nous représentons ici, ce sont toutes les oppositions sénégalaises dans leurs diversités", a rappelé Jean-Luc Mélenchon.