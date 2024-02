Menace de mort, querelles au sein de APR, dialogue Sonko-Macky : Le ministre Oumar Sow dit tout

La crise au sein de l’APR existe et persiste. C’est que nous apprend le ministre Oumar Sow sur le plateau d'"Instant T" de senepeople plus. Le ministre, qui tacle sévèrement ses compagnons de APR, explique que depuis que le président a porté son choix sur Amadou BA, il y a des querelles et des comploteurs au sein de leur parti.







« Il y a des gens, au sein de l’APR, ils ont toujours triché. Tant qu’il n'y a pas de complot, ils ne vont jamais exister. Même à l'école, ils trichent, dans leur vie ils ont toujours triché. Ils n’aiment pas la droiture. C'est ces gens-là qui sont contre le Premier ministre.





Amadou Ba a beaucoup subi de complots et de coups bas. Il ne mérite pas ça», fustige le ministre conseiller Oumar Sow.





La coalition Benno Bokk Yaakaar est-elle minée par une crise ? Oumar Sow répond : « Il ne peut pas y avoir de crise. C'est seulement un nombre restreint de gens que personne ne connait, qui sont impopulaires. Seulement, Thérèse est maire quelque part. Même mon quartier est plus grand que cette localité. Ils veulent créer une situation de crise, mais il n'y a pas de crise. Et pourtant, Thérèse Faye, à un moment donné, était le chantre d'Amadou Ba avant de changer de comportement. Il faut être franc dans la vie", se désole-t-il.





Menacé de mort, le ministre dit avoir porté plainte. « J’ai déposé ma plainte. La justice est en train de faire son travail, puisque ce sont de gros bas du régime. Ils ont l’argent et la force». Le ministre n'a pas manqué de citer son nom : « Abdoulaye Daouda Diallo ».





Oumar Sow d’ajouter : « Ils ont envoyé des personnes, mais je les attends. Je ne vais pas dire qu’il ne va pas me tuer, mais je vous dis de préparer la légitime défense, je suis prêt à répondre et à me défendre, quoi qu’il advienne et quel qu'en soit le prix."





Concernant le dialogue politique, le ministre conseiller veut que tout le monde s'assume et ose dire les choses telles qu'elles sont, en prenant l'exemple sur Khalifa Sall. Pour lui, Ousmane Sonko est en train de dialoguer depuis le début.









"Que chacun assume, comme l'a si bien fait Khalifa Sall qui a montré publiquement qu’il a dialogué. Ousmane Sonko doit montrer et parler de façon claire sur la situation politique, sur le report. Je dirais que sa main est dedans. Ousmane Sonko est en train de dialoguer. Il a envoyé une personne et je la connais. Il a toujours dialogué depuis le début. Ce qui lui a permis de quitter Sébikotane, en passant par l'hôpital Principal jusqu’au Cap manuel", déclare-t-il.